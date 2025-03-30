İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2025 Pazar / 1 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0671
  • EURO
    41,2679
  • ALTIN
    3768.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Myanmar'da artçı sarsıntılar sürüyor

Myanmar'da 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremin ardından, 5,1 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha oldu.

AA30 Mart 2025 Pazar 11:29 - Güncelleme:
Myanmar'da artçı sarsıntılar sürüyor
ABONE OL

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'ne (USGS) göre, Myanmar'ın en büyük ikinci şehri olan Mandalay'ın yaklaşık 30 kilometre kuzeybatısında 5,1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Bu arada deprem bölgesinde görevli yardım kuruluşu yetkilileri, yürütülen arama kurtarma çalışmalarının depremin etkileri nedeniyle çoğu yere girilememesinden dolayı yavaş sürdürüldüğünü ifade etti.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremlerin ardından birçok artçı sarsıntı kaydedilmişti.

Son verilere göre depremde can kaybı 1644 olurken, yaralı sayısı 3 bin 408'e çıkmıştı.

  • Myanmar deprem
  • 77 büyüklük
  • artçı sarsıntı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.