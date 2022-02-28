İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2022 Pazartesi / 28 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
Dünya

Myanmar'da askeri cunta Rus işgalini savundu

Myanmar'da üst düzey ordu yetkilisi, ülkesinin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısına desteğini bir kez daha belirterek, müdahalenin Rusya'nın egemenliği için 'gerekli' olduğunu vurguladı.

AA28 Şubat 2022 Pazartesi 11:45 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 11:45
ABONE OL

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Myanmar'da yaklaşık 1 yıl önce ülke yönetimine el koyan ordunun sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, "Öncelikle bence Ukrayna ile olan durumda Rusya, kendi egemenliğini korumak ve güçlendirmek için gerekli adımları atıyor." ifadelerini kullandı.

Zaw Min Tun, Rusya'nın böylelikle dünya barışına izin veren "güç dengesini" sağladığını savundu.

ABD'nin Rusya'nın egemenliğini baltalamaya çalıştığını ve Rusya sınırlarına kadar yaklaştığını belirten Zaw Min Tun, Rusya'nın "modern sömürgeciliği" bitirebileceğine dair inancını dile getirdi.

Myanmar'daki darbe karşıtlarının Batılı güçler tarafından finanse edildiğine dikkati çeken Zaw Min Tun, halihazırda Ukrayna krizinin ABD'nin Rusya'ya güvenlik garantisi verme konusundaki "isteksizliğinden" kaynaklandığını savundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.