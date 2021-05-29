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  • Myanmar'da askeri darbeden bu yana 120 bin kişi yerinden edildi, 75 kişi kayboldu
Dünya

Myanmar'da askeri darbeden bu yana 120 bin kişi yerinden edildi, 75 kişi kayboldu

Myanmar'da askeri darbeden bu yana Myanmar ordusu ile darbe karşıtı silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalar sonucu en az 120 bin kişinin yerinden edildiği ve Myanmar ordusunun kaçırdığı en az 75 sivilin kaybolduğu bildirildi.

AA29 Mayıs 2021 Cumartesi 13:00 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 13:00
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) hazırladığı raporda, ülke genelinde Myanmar ordusu ile darbe karşıtı etnik silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmaların sivillere zararı incelendi.

Buna göre, ülkenin güneydoğusunda taraflar arası çatışmalar ve güvensizlik nedeniyle yaklaşık 85 bin 900 sivil evini terk ederken Kuzey Şan eyaletinde 15 bin, Kachin ve Chin eyaletlerinde 20 bin kişi yerinden edildi.

Mayısın başından bu yana Myanmar ordusuyla darbe karşıtı Chinland Savunma Kuvvetleri (CDF) arasında şiddetli çatışmaların sürdüğü Chin eyaletine bağlı Mindat'ta evini terk eden halkın insani yardıma ihtiyaç duyduğu bildirilen raporda, binlerce kişinin temel gıda, su ve ilaç temininde sıkıntı yaşadığı kaydedildi.

Raporda ayrıca askeri yönetime karşı vatandaşların yaptığı sivil itaatsizlik eylemlerinin ekonomi sektörüne olumsuz etkileri sonucu para akışının azaldığı ve halkın nakit sıkıntısı çektiği vurgulandı.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu (AAPP) ise bugünkü raporunda, 1 Şubat darbesinden bu yana Myanmar ordusunun ev baskınları, gözaltılar ve insan kaçırmaları sonucu ülkede en az 75 kişinin kayıplara karıştığı bilgisi yer aldı.

Bu kişilerden 23'ünün kaybolduğu bilgisinin aileleri tarafından doğrulandığı, 52 kişinin kaybolduğu bilgisinin ise doğrulanma aşamasında olduğu raporda bildirildi.

- MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 833 kişi hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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