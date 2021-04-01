Myanmar'da askeri dikta sertleşiyor! Devrik lidere ciddi suçlama

Star.com.tr 01 Nisan 2021 Perşembe 20:23 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 20:24

Myanmar'ın görevden alınan lideri Suu Kyi, devlet sırlarını ifşa etme suçlamasıyla 14 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya.

Myanmar ordusunun 1 Şubat'ta yönetime el koyması sonrası gözaltına alınan devrik lider Aung San Suu Kyi, ülkenin sömürge döneminden kalma devlet sırları yasasını ihlal etmekle suçlandı.

Aung San Suu Kyi'nin avukatı yaptığı açıklamada, devrik lider Aung San Suu Kyi'nin sömürge dönemi sırları yasasını çiğnemekle suçlandığını söyledi.

Cunta yönetimi devrik lideri ayrıca Kovid-19 protokollerini ihlal etmekle, kullanılması yasak çift yönlü telsiz bulundurmak ve rüşvetle suçluyor.

Myanmar'da darbe sonrası öldürülenlerin 'en az 43'ü çocuk'

Uluslararası yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Kurtarın), Myanmar'da Şubat ayında yapılan darbeden bu yana öldürülenlerden en az 43'ünün çocuklar olduğunu söylüyor.

Myanmar'daki durumu "kabus" diye niteleyen kuruluş, öldürülenler arasında 7 yaşında bir çocuğun da bulunduğuna dikkat çekiyor.

Yerel bir gözlem grubunun verdiği rakamlara göre, darbeyi protesto edenlere askerlerin yaptığı müdahalelerde şu ana kadar 536 kişi öldü.

Ordunun protestoları bastırma harekatı şiddetlenirken Birleşmiş Milletler'in (BM) Myanmar Büyükelçisi ülkenin her an "kan gölüne dönme" tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

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