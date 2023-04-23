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Dünya

Myanmar'da askeri yönetimin atadığı seçim komisyonu yetkilisi öldürüldü

Myanmar'da 2021'deki darbeyle yönetime el koyan askeri yönetimin atadığı Ulusal Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Sai Kyaw Thu, silahla öldürüldü.

AA23 Nisan 2023 Pazar 15:13 - Güncelleme:
Myanmar'da askeri yönetimin atadığı seçim komisyonu yetkilisi öldürüldü
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Myanmar ordusunun basın bürosundan yapılan açıklamada, Ulusal Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Kyaw Thu'nun, dün Yangon kentinde aracındayken silahlı saldırıya uğradığı belirtildi.

Açıklamada, Kyaw Thu'nun hayatını kaybettiği saldırının "Halkın Savunma Gücü" tarafından düzenlediği bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan "Yangon İçin" adlı bir grup sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görev: Başarıyla Tamamlandı" ifadesini kullandı.

Grubun açıklamasında, ülkenin devrik lideri Aung San Suu Çii'ye açılan seçimlere hile karıştırma davasında Kyaw Thu'nun şikayetçilerden olduğu belirtildi.

Askeri konseyin, 2020 genel seçimlerinde halkın oylarına saygı duymadığı ve insanlara insafsızca kötü muamele ettiği belirtilen açıklamada, bu "konseyin yasa dışı seçim komisyonunun başkan yardımcısı olduğu için" Kyaw Thu'ya saldırı düzenlendiği belirtildi.

"Yangon İçin" grubunun adını açıklamak istemeyen bir mensubu da "Halkı aşağılayan halk tarafından cezalandırılacak." dedi.

Askeri darbeyi meşru görmeyerek kurulan Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) Mayıs 2021'de darbe karşıtı protestocuları orduya karşı korumak üzere silahlı savunma birliği "Halkın Savunma Gücü" oluşturulduğunu duyurmuştu.

- MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alındı, 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı vermişti.

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