Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre başkent Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing'in yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremlerde şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

Depremde bazı binaların yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.

Şiddetli sarsıntı çevre ülkeler Bangladeş, Tayland ve Çin'in güney şehirlerinde de hissedildi.

Mandalay şehrinde Awa Köprüsü kısmen yıkıldı.

MYANMAR'DAKİ DEPREM TAYLAND'DA YIKIMA YOL AÇTI

Güney Asya ülkesi Myanmar'da meydana gelen iki büyük deprem nedeniyle komşu Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaat halindeki 30 katlı bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 43 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Bangkok'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Paniğe yol açan depremin ardından Tayland hükümeti acil toplantı gerçekleştirdi. Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra yaptığı açıklamada, depremin ardından Bangkok'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

Tayland'da binalarda bulunan havuzlar taştı.