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Dünya

Myanmar'da geçici ateşkes kararı! Süre uzatıldı

Myanmar askeri yönetimi, 28 Mart'taki 7,7 ile 6,4 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgelerdeki çalışmaları kolaylaştırmak amacıyla ilan edilen geçici ateşkesi uzattı.

AA22 Nisan 2025 Salı 17:51 - Güncelleme:
Myanmar'da geçici ateşkes kararı! Süre uzatıldı
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Xinhua'nın haberine göre, askeri yönetim depremlerin ardından duyurulan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bugün sona eren geçici ateşkesin 30 Nisan'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Depremlerden etkilenen bölgelerdeki çalışmaların etkili şekilde devam edebilmesi için bu kararın alındığı kaydedilen açıklamada, ateşkes kapsamında silahlı gruplara, askeri yönetimin güvenlik güçlerine ve askeri üslerine saldırmama çağrısı yapıldı.

Myanmar'da 2021'de askeri darbeyle iktidara gelen cunta yönetimi, 2 Nisan'da geçici ateşkes ilan etmişti.

MYANMAR'DAKİ DEPREMLER

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 689'a, yaralananların sayısı 5 bin 20'ye yükselirken, kayıp olduğu bildirilen yaklaşık 140 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli şekilde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma yol açmıştı.

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