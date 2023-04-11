Myanmar'da hava saldırısı! En az 100 kişinin öldüğü iddia edildi

Associated Press'in saldırıya uğrayan köy sakinlerine dayandırdığı haberine göre, Myanmar'ın Sagaing bölgesindeki Pa Zi Gyi kasabasında, aralarında muhaliflerin de bulunduğu yaklaşık 150 kişinin katıldığı bir törene yönelik hava saldırısı düzenlendiği ifade edildi.

Törende aralarında 15 kadın ve yaklaşık 20 çocuğun da bulunduğu en az 100 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İsminin verilmesini istemeyen bir görgü tanığı, saldırının saat 07.00 sularında savaş uçaklarıyla başladığını ve ardından bölgenin helikopterlerle ateş altına alındığını söyledi.

Saldırının yaklaşık 20 dakika sürdüğünü kaydeden görgü tanığı, vücut bütünlüğü olmaması nedeniyle net ölü sayısını bilmediklerini ve sayının çok daha fazla olabileceğini sözlerine ekledi.

Myanmar ordusunun hava saldırısının, çevredeki bölgelerden çok sayıda kişinin, Pa Zi Gyi'deki Halk Savunma Güçleri (PDF) Ofisi'nin açılışına katıldığı günde yapıldığı kaydedildi.

Darbenin ardından askeri yönetimi meşru kabul etmeyen devrik lider Aung San Suu Çii yanlısı siyasetçilerin kurduğu "sivil hükümet" Ulusal Birlik Hükümeti (NUG) konuya dair yaptığı açıklamada, "Terörist ordunun bu iğrenç eylemi, masum sivillere karşı gelişigüzel aşırı güç kullanımının bir savaş suçu teşkil etmesinin bir başka örneğidir." ifadelerini kullandı.

Myanmar ordusunun Ekim 2022'de silahlı gruplardan Kaçin etnik azınlığının yıl dönümü kutlamaları sırasında gerçekleştirdiği hava saldırısında ise en az 80 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alındı, 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutukluları Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı vermişti.