  • Myanmar'da korkunç patlama: 55 ölü 70'ten fazla yaralı
Myanmar'da korkunç patlama: 55 ölü 70'ten fazla yaralı

Myanmar'ın Çin sınırına yakın Shan eyaletinde meydana gelen şiddetli patlama büyük bir faciaya yol açtı. İlk belirlemelere göre en az 55 kişi yaşamını yitirirken, 70'ten fazla kişi yaralandı. Patlamanın nedeni ise henüz netlik kazanmadı.

IHA1 Haziran 2026 Pazartesi 19:02
Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın Çin sınırına yakın Shan eyaletine bağlı Namkham bölgesinde dün sabah saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen şiddetli bir patlama meydana geldi. Yerel kurtarma ekipleri, patlamada en az 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 70'ten fazla kişinin yaralandığını açıklarken, ağır yıkıma neden olan patlama sonrası çok sayıda kişinin enkaz altında kalmış olabileceği bildirildi.

Bölgeyi kontrol eden Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu (TNLA), patlamanın grubun ekonomik biriminin kontrolündeki bir alanda meydana geldiğini duyurdu. TNLA tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, patlamanın madencilik faaliyetlerinde kullanılan patlayıcıların infilak etmesi sonucu meydana gelmiş olabileceğini öne sürerken, yetkililer olayın kesin nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.

Myanmar'da 2021 yılında gerçekleşen askeri darbenin ardından ülkenin birçok bölgesinde ordu ile etnik silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor. Patlamanın meydana geldiği Shan eyaletinin kuzey kesimi, son yıllarda Myanmar ordusu ile etnik silahlı gruplar arasında yoğun çatışmaların yaşandığı bölgeler arasında bulunuyor.

  • myanmar
  • myanmar patlama
  • myanmar ölü
  • myanmar yaralı

