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Dünya

Myanmar'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 3 bin 301'e yükseldi

Myanmar'da geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 301'e yükseldi.

IHA4 Nisan 2025 Cuma 20:23 - Güncelleme:
Myanmar'da meydana gelen depremlerde ölü sayısı 3 bin 301'e yükseldi
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Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artıyor. Myanmar resmi televizyonu, meydana gelen son depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 301'e yaralı sayısının da 4 bin 792'ye yükseldiğini bildirdi. Kaynaklar, 221 kişinin hala kayıp olduğunu aktardı.

28 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN DEPREMDEN ETKİLENDİ

Myanmar'da meydana gelen depremlerde okullar, manastırlar, pagodalar, hastaneler ve hükümet binalarıyla birlikte yaklaşık 22 bin ev yıkılırken, depremlerin ardından 68 artçı sarsıntı kaydedilmişti. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada da, 6 bölgede 28 milyondan fazla kişinin depremden etkilendiği belirtilmişti.

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