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Dünya

Myanmar'da ordu köye baskın düzenledi: 100 ev yakıldı, 4 kişi öldü

Myanmar ordusunun Sagaing bölgesinde 100 evi yıktığı ve biri zihinsel engelli 4 sivili öldürdüğü iddia edildi.

AA27 Ağustos 2024 Salı 15:57 - Güncelleme:
Myanmar'da ordu köye baskın düzenledi: 100 ev yakıldı, 4 kişi öldü
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Myanmar-now sitesinin haberine göre, Sagaing bölgesinin Kanbulu kasabasına bağlı U Kin Kyi köyüne sabah erken saatlerinde yaklaşık 100 asker baskın yaptı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir köylü, yaptığı açıklamada, askerlerin köy halkına ait 100 evi yıktığını ve yaşları 20 ile 50 arasında değişen 4 sivilin de işkenceyle öldürüldüğünü iddia etti.

ZİHİNSEL ENGELLİ BİR KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öldürülenlerden birinin zihinsel engelli olduğu belirtildi.

Ordunun Şan eyaletinin Hsipaw kasabasına yönelik hava saldırılarında da son iki günde 3 sivil hayatını kaybetti.

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