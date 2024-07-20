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Dünya

Myanmar'da ordu pazarı hedef aldı: En az 8 kişi öldü

Myanmar'da ordunun, silahlı isyancı grup Ulusal Demokratik İttifak Ordusu'nun (NDAA) kontrolünde bulunan Şan eyaletinin Lashio bölgesindeki bir pazara düzenlediği hava saldırısında en az 8 kişi hayatını kaybetti.

AA20 Temmuz 2024 Cumartesi 17:09 - Güncelleme:
Myanmar'da ordu pazarı hedef aldı: En az 8 kişi öldü
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The Irrawaddy gazetesinin haberine göre, Şan eyaletinin Lashio bölgesine bağlı Hsenwi kasabasında pazar alanına ordu tarafından hava saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre en az 8 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

KASABA İSYANCILARIN KONTROLÜNDEYDİ

Hsenwi kasabası, geçen sene silahlı isyancı grup Ulusal Demokratik İttifak Ordusu'nun (NDAA) kontrolüne geçmişti.

Lashio bölgesinde 3 Temmuz ile 19 Temmuz arasında ordu ile silahlı isyancı grupların birbiriyle çatışmaları sebebiyle en az 38 sivil hayatını kaybetmişti.

ÜLKEDE TANSİYON YÜKSEK

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

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