Myanmar'da savaş uçağı düştü

Associated Press'e (AP) konuşan Myanmar ordusundan ismi açıklanmayan bir subay, savaş uçağının Kayah'ta düştüğünü doğruladı.

Myanmarlı subay, uçağın düştüğü ya da düşürüldüğüne dair bilgisinin bulunmadığını belirtti.

Subay, uçağın enkazı ve uçaktaki 2 pilota yönelik arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı bilgisini paylaştı.

- KARENNİ MİLLİYETLERİ SAVUNMA GÜCÜ, "SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜĞÜNÜ" İDDİA ETTİ



Bölgede faaliyet gösteren etnik silahlı grup Karenni Milliyetleri Savunma Gücü (KNDF) ise savaş uçağını, eyaletin başkenti Loikaw yakınlarında düşürdüğünü ileri sürdü.

KNDF sözcüsü, AP'ye yaptığı açıklamada, uçağın, Myanmar ordusunun kontrolündeki Hpruso kasabasında ordu güçleriyle çıkan çatışmanın ardından akşam saatlerinde düşürüldüğünü savundu.

- KAYAH EYALETİ, YOĞUN ÇATIŞMALARA SAHNE OLUYOR



Myanmar'da silahlı mücadele yoluyla uzun süredir özerklik talep eden azınlık grupları ile ordu arasındaki çatışmalar artarak sürüyor.

Kayah Eyaleti ise ordunun yönetime el koyduğu 2021'den bu yana etnik silahlı gruplarla ordu güçlerinin yoğun çatışmalarına sahne oluyor.

Hükümet, etnik grupların baskın olduğu sınır bölgelerindeki silahlı gruplarla on yıllardır mücadele ediyor.

- MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE



Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada, Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.