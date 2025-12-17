İSTANBUL 14°C / 4°C
Dünya

Myanmar'da seçim öncesi ilk kriz: 229 kişi hakkında işlem başlatıldı

Myanmar'daki askeri yönetim, 28 Aralık'ta yapılması planlanan genel seçimler öncesinde seçim yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 229 kişi hakkında işlem başlattı.

AA17 Aralık 2025 Çarşamba 19:26
Myanmar'da seçim öncesi ilk kriz: 229 kişi hakkında işlem başlatıldı
ABONE OL

Myanmar askeri yönetimi İçişleri Bakanı Tun Tun Naung, düzenlenen toplantıda, yasayı ihlal etmekle suçlanan kişilere ilişkin açıklamada bulundu.

Naung, yetkililerin, seçim süreçlerini sabote etmeye teşebbüs suçundan 140 ayrı davada, 229 kişi hakkında işlem başlattığını ifade etti.

Askeri yönetim altında temmuz ayında yürürlüğe giren seçim yasasına göre, seçimlere karşı çıkılması veya seçimlerin aksatılmasına yönelik girişimler için ölüm cezasına kadar varan ağır yaptırımlar öngörülüyor.

Yasa kapsamında, seçim sürecinin herhangi bir bölümünü aksatmak amacıyla konuşma yapan, örgütlenen, kışkırtıcı eylemde bulunan, protesto eden veya broşür dağıtan herkesin 3 ila 10 yıl hapis cezası ve para cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

Myanmar'da 5 yıl aradan sonra ilk seçim 28 Aralık'ta yapılacak.

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 1 Şubat 2021'de Aung San Suu Çi liderliğindeki Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) hükümetini devirerek yönetime el koymuştu.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelinde çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Ülkenin kuzeyindeki etnik Çinli nüfusun yaşadığı Şan eyaletinde merkezi hükümet güçleriyle çatışan Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), 2024'te Çin sınırındaki önemli bir askeri garnizon olan Lashio şehrini ele geçirmişti.

MNDAA ile Myanmar hükümeti arasında, Çin'in Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'de Çin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin ardından 18 Ocak'ta ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Myanmar, 29 Ekim'de darbe karşıtı silahlı gruplardan Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusunun (TNLA) da askeri yönetimle ateşkes anlaşması imzaladığını duyurmuştu.

