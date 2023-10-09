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Dünya

Myanmar'da seller 10 bin kişiyi yerinden etti

Myanmar'ın güneyinde muson yağmurlarının neden olduğu seller yüzünden 10 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Sellerde şu ana kadar can kaybı yaşanmadı.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 16:07 - Güncelleme:
Myanmar'da seller 10 bin kişiyi yerinden etti
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Myanmar Sosyal Refah, Yardım ve İskan Bakanlığı yetkilisi Lay Shwe Zin Oo, Bago bölgesinde geçen haftadan bu yana devam eden yağışların sellere yol açtığını bildirdi.

Sellerde şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Lay Shwe Zin Oo, 10 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Myanmar Meteoroloji Departmanı, metrekareye 200 kilogram yağış düştüğünü, bunun son 59 yılın en yükseği olduğunu açıkladı.

Lay Shwe Zin Oo, sellerden dolayı yardım kampları, okullar ve manastırlara sığınan kişilerin yiyecek, içecek ve su ihtiyaçlarının yetkililerce karşılandığını ifade etti.

Yetkililer, seller nedeniyle büyük şehirleri birbirine bağlayan demir yolu hatlarında aksaklık yaşandığını bildirdi.

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