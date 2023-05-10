Myanmar'da silah bırakan isyancılara para ödülü verilecek

Devlet kontrolündeki "Global New Light of Myanmar" gazetesinde yayımlanan duyuruda, askeri darbe karşıtı silahlı grup olan Halk Savunma Güçleri (PDF) gibi gruplarda yer alanlar "yasal alana geri dönmeye" davet edildi.

Duyuruda, askeri darbe karşıtı silahlı gruplar "terörist" olarak nitelendirilirken, "masum insanları" korkutarak ya da beyin yıkayarak yönetim karşıtı gruplara katılmalarına ikna etmeye çalışmakla suçlandı.

Teslim olan kişilerin cinayet, tecavüz ve adam yaralama gibi suçları işlemeleri halinde yargılanmak zorunda kalacakları kaydedilen duyuruda, suçlara göre cezanın düşürülebileceği ifade edildi.

Duyuruda, askeri darbe karşıtı silahlı gruplardaki kişilerin silahlarını ve mühimmatlarını teslim etmeleri durumunda 3 bin 500 dolara kadar para ile ödüllendirileceği bildirildi.

ASKERİ DARBE



Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alındı, 10 binin üzerinde kişi halen gözaltında tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi öldü, 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı vermişti.

Myanmar'daki yerinden edilmiş kişilere insani yardım götüren ASEAN konvoyu dün saldırıya uğramıştı. Konvoyda, ASEAN İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi ile Endonezya ve Singapur büyükelçiliklerinden delegelerin de bulunduğu kaydedilmişti.

Silahlı kişilerin Shan eyaletinde konvoya ateş açtığı ve konvoya eşlik eden güvenlik ekibinin ateşe karşılık verdiği olayda, bir güvenlik aracının hasar gördüğü, kimsenin yaralanmadığı bildirilmişti.