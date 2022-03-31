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Dünya

Myanmar'da siyasi mahkum sayısı 10 bine ulaştı

Myanmar'da ordunun yönetime el koyduğu 1 Şubat 2021'den bu yana siyasi tutuklu sayısının 10 bini bulduğu bildirildi.

AA31 Mart 2022 Perşembe 16:40 - Güncelleme: 31 Mart 2022 Perşembe 16:40
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New York Times'taki habere göre, Siyasi Tutuklulara Yardım Derneği sözcüsü Aung Myo Kyaw, ordunun yönetimi ele geçirmesinin üzerinden 14 ay geçtiğini, ülkedeki siyasi mahkum sayısının 10 bine çıktığını belirtti.

Mahkumların çoğunun işkence gördüğünü ifade eden Kyaw, bu kişilerin çok kötü koşullarda tutulduğuna işaret etti.

Myanmar tarihinde son bir yıl içinde en yüksek sayıda siyasi mahkumun bulunduğunu vurgulayan Kyaw, askeri yönetimin günde ortalama 20 kişiyi tutukladığını kaydetti.

Kyaw ayrıca, tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan 3 binden fazla siyasi mahkumun bu rakama dahil olmadığını söyledi.

- Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

BM'ye göre, geçen seneki darbeden bu yana Myanmar'da 1500 sivil hayatını kaybetti, 400 binden fazla kişi yerinden edildi.

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