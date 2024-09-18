İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Eylül 2024 Perşembe / 16 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1124
  • EURO
    38,0215
  • ALTIN
    2804.88
  • BIST100
    9774.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Myanmar'da Yagi Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükseldi
Dünya

Myanmar'da Yagi Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükseldi

Myanmar'da etkili olan Yagi Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükseldi.

IHA18 Eylül 2024 Çarşamba 23:47 - Güncelleme:
Myanmar'da Yagi Tayfunu'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükseldi
ABONE OL

Asya'yı bu yıl vuran en güçlü tayfun olan Yagi'nin beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarında can kaybı artıyor. Devlet İdare Konseyinden yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 268'e yükseldiği, 88 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi.

OKULLAR HASAR GÖRDÜ

Naypyidaw, Kayah, Kayin, Bago, Magway, Mandalay, Shan ve Ayeyarwady dahil olmak üzere birçok noktada yolların, köprülerin, evlerin, iş yerlerinin ve okulların hasar gördüğü aktarıldı.

SELDEN ETKİLENEN BÖLGELERE YARDIM YAPILACAK

Hükümetin hayatını kaybedenlerin yakınlarına maddi destek sağlayacağı, selden etkilenen bölgelerdeki hasarın düzeyine göre daha fazla yardım verileceğini ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.