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Myanmar'daki otobüs kazasında 13 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Myanmar'da iki otobüsün karıştığı kazada 13 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

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Myanmar Times'ta yer alan habere göre, Mandalay bölgesinde Kyauk Gyi köyünde bir otobüs, devrilen diğer bir otobüse çarpmamak için ağaca çarptı.
 
İki otobüsün karıştığı kazada 13 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı belirtildi.
 
Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

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