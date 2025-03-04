Myanmar'ın askeri lideri Min Moskova'da! Putin: İyi potansiyele sahibiz

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'yı ziyaret eden Min ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında Putin, bu yıl Rusya ve Myanmar arasında dostluk bildirgesinin imzalanmasının 25. yıl dönümü olduğunu belirtti.

İkili ilişkilere değinen Putin, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler gerçekten gelişiyor. Geçen yıl ikili ticaret hacmi yüzde 40 arttı. Bu iyi bir rakam. İyi potansiyele sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar ile uluslararası alanda da çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Putin, "Geçen yıl bize 6 fil hediye ettiniz. Bundan dolayı minnettarız." ifadesini kullandı.

Myanmar askeri yönetim lideri General Min de Rusya'yı Ukrayna'daki savaşta desteklediklerini belirtti, Putin'e 1838 tarihli bir kitap hediye etti.

Putin ile görüşmesi öncesi Min, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ve Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile bir araya geldi.