Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'ye, yolsuzluk davalarından 6 yıl daha hapis cezası

Hukuk yetkilisinin verdiği bilgilere göre, devrik lider Suu Çii, yargılandığı 4 farklı yolsuzluk davasından da suçlu bulunarak mevcut hapis cezalarına ek olarak 6 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı.

Karar duruşması, basına ve halka kapalı yapılırken Suu Çii'nin avukatlarının, duruşmalar hakkında kamuoyuna bilgi vermeleri mahkemece yasaklanmıştı.

Karara bağlanan 4 yolsuzluk davasında, Suu Çii'nin kamu arazisini piyasa fiyatlarının altında kiraladığı ve hayır amaçlı toplanan bağışlarla kendisine konut inşa ederek konumunu kötüye kullandığı iddia edildi.

Suu Çii'ye 4 suçlamanın her biri için üçer yıl hapis cezası verildi ancak üç suçun aynı anda infaz edilmesine karar verilmesiyle toplam 6 yıl daha hapis cezasına çarptırılmış oldu.

Devrik lider, tüm suçlamaları reddederken avukatlarının kararı temyize götürmesi bekleniyor.

- 175 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLECEĞİ BELİRTİLİYOR

Askeri mahkeme, bu zamana kadar 11 defa yolsuzluk suçlaması yöneltilen Suu Çii'nin yolsuzluk davasında ilk kararını nisanda açıklamıştı.

Suu Çii'nin, 600 bin dolar nakit ve altını rüşvet olarak almakla suçlandığı yolsuzluk davasında, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirilmişti.

Devrik lider, 6 yolsuzluk soruşturmasıyla daha karşı karşıya bulunuyor.

76 yaşındaki Suu Çii, bugüne kadar yasa dışı telsiz ithal etmek ve bulundurmak, halkı isyana teşvik etmek ve Kovid-19 kısıtlamalarını ihlalden 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Myanmar'da askeri mahkemenin verdiği 6 yıllık son cezayla birlikte Suu Çii toplam 17 yıl hapis cezasına çarptırılmış oldu.

Suu Çii'nin, darbeyle başa geçen askeri yönetimin kendisine yönelttiği suçlamaların tümünden mahkum edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

- MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi ise halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna (AAPP) göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişi de gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı verdi.