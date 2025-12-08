İSTANBUL 10°C / 7°C
Dünya

Myawaddy'de şebekelere darbe! Binlerce dolandırıcıyı teslim ettiler

Myanmar–Tayland–Çin hattında yürütülen ortak operasyonlarda, internet ve telefon dolandırıcılığı şebekelerinde yer aldığından şüphelenilen çok sayıda kişi yakalanarak Çin'e gönderildi.

8 Aralık 2025 Pazartesi 18:07
ABONE OL

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin, Kamboçya, Laos, Myanmar, Tayland ve Vietnam güvenlik yetkililerinin 14 Kasım'da yaptığı toplantıda alınan kararla bölgede eşgüdümlü operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, 1 Aralık'tan bu yana 1178 şüpheli, Tayland üzerinden Çin'e iade edildi.

Çin vatandaşı şüphelilerin internet ve telefon dolandırıcılığı suç örgütlerinde faaliyet gösterdiği düşünülüyor.

Çin, Myanmar ve Tayland otoritelerinin bölgede 20 Şubat'tan bu yana sürdürdükleri eşgüdümlü operasyonlarda şimdiye dek Çin vatandaşı 6 bin 600 şüphelinin ülkeye iadesi sağlandı.

