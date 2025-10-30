N3 otoyolunda katliam gibi kaza: Geri kaydı bariyerlerden yuvarlandı: Çok sayıda ölü var

Güney Afrika Kara Yolları Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Free State eyaletinin Swinburne bölgesi yakınlarında N3 otoyolu üzerinde dik bir yokuşta seyreden kamyon, güç kaybedip geriye kayarak arkasında seyretmekte olan yolcu minibüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolü kaybeden minibüs bariyerlerden yuvarlandı.

Minibüste bulunan 15 kişiden 8'inin yaşamını yitirdiği 6 kişinin yaralandığı kazada, bir kişi de yara almadan kurtuldu.

Kazanın ardından N3 otoyolunun etkilenen kısmı trafiğe kapatıldı.