  • Dünya
  N3 otoyolunda katliam gibi kaza: Geri kaydı bariyerlerden yuvarlandı: Çok sayıda ölü var
Dünya

N3 otoyolunda katliam gibi kaza: Geri kaydı bariyerlerden yuvarlandı: Çok sayıda ölü var

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Free State eyaletinde, dik yokuşta geriye kayan kamyonun yolcu minibüsüne çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından N3 otoyolu trafiğe kapatıldı.

AA30 Ekim 2025 Perşembe 18:25 - Güncelleme:
N3 otoyolunda katliam gibi kaza: Geri kaydı bariyerlerden yuvarlandı: Çok sayıda ölü var
Güney Afrika Kara Yolları Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Free State eyaletinin Swinburne bölgesi yakınlarında N3 otoyolu üzerinde dik bir yokuşta seyreden kamyon, güç kaybedip geriye kayarak arkasında seyretmekte olan yolcu minibüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolü kaybeden minibüs bariyerlerden yuvarlandı.

Minibüste bulunan 15 kişiden 8'inin yaşamını yitirdiği 6 kişinin yaralandığı kazada, bir kişi de yara almadan kurtuldu.

Kazanın ardından N3 otoyolunun etkilenen kısmı trafiğe kapatıldı.

