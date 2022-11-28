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Dünya

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi doğrudan Bakü'ye bağlandı

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi kaldırılarak yerine Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Nahçıvan Genel Müdürlüğü kuruldu.

AA28 Kasım 2022 Pazartesi 16:06 - Güncelleme:
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi doğrudan Bakü'ye bağlandı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesinin lağvedilmesine ilişkin kararı imzaladı.

Karara göre kaldırılan birimin yerine, Azerbaycan Gümrük Komitesi Nahçıvan Genel Müdürlüğü kuruldu.

Böylece Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Milli Meclis Başkanına bağlı olan gümrük komitesi doğrudan Bakü'deki merkezi yönetime bağlanmış oldu.

Daha önce de Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Servisi kaldırılarak merkezi yönetime bağlanmıştı.

Azerbaycan'a bağlı fakat kendi anayasası da bulunan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin iç yönetimini meclis başkanı üstleniyor.

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