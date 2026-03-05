İSTANBUL 13°C / 6°C
Dünya

Nahçıvan saldırısı bölgeyi gerdi: Erakçi” provokasyon” diyerek İsrail'i işaret etti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Nahçıvan'a yönelik kamikaze İHA saldırısıyla Tahran'ın bağlantısı olduğu iddialarını kesin bir dille reddetti. Erakçi, saldırının İran'ı suçlamak için İsrail tarafından düzenlenmiş olabileceğini söyledi.

5 Mart 2026 Perşembe 18:16
Nahçıvan saldırısı bölgeyi gerdi: Erakçi” provokasyon” diyerek İsrail'i işaret etti
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Erakçi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Erakçi, ülkesinin Azerbaycan ile iyi komşuluk politikasını vurgulayarak, Tahran'ın Bakü ile tüm alanlarda ilişkilerini genişletmek istediğini dile getirdi.

Nahçıvan'da bugün düzenlenen İHA saldırısına değinen Erakçi, İran'ın bu saldırıyla bağlantısı olmadığını ileri sürdü.

Erakçi, "özellikle İsrail rejiminin bu tür saldırılarla kamuoyunu yanıltmak ve İran'ın komşularıyla olan iyi ilişkilerini bozmak amacıyla oynadığı role değinerek, son günlerde benzer örneklerin de görüldüğü" iddiasında bulundu.

İran Genelkurmay Başkanlığı da benzer açıklama yaparak Nahçıvan'da düzenlenen İHA saldırısıyla "bağlantılarının olmadığını, saldırının İran'ı suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" öne sürmüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA saldırılarının düzenlendiği bildirilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nahçıvan'a yönelik saldırıyı "terör eylemi" olarak niteleyerek, Tahran yönetiminin özür dilemesini ve konuya açıklama getirmesini istemişti.

  • iran nahçıvan
  • abbas erakçi
  • İHA saldırısı
  • İsrail İran
  • ABD İran

