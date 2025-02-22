Nairobi'deki havalimanının yakınında yangın

Kenya Kızıl Haçı, acil müdahale ekiplerinin sahada bulunduğunu, yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kenya Havalimanları İdaresi (KAA), yangını tamamen kontrol altına almak ve çıkış nedenini belirlemek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Havalimanı yetkilileri, uçuşların normal şekilde devam ettiğini aktardı.

Havalimanındaki yolcular tarafından sosyal medyada yayımlanan videolarda, yangının geniş bir alana yayıldığı ve piste yakın bir yerde gerçekleştiği görülüyor.