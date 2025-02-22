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Dünya

Nairobi'deki havalimanının yakınında yangın

Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'nın pistine yakın yeşillik alanda yangın çıktı.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 11:57 - Güncelleme:
Nairobi'deki havalimanının yakınında yangın
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Kenya Kızıl Haçı, acil müdahale ekiplerinin sahada bulunduğunu, yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kenya Havalimanları İdaresi (KAA), yangını tamamen kontrol altına almak ve çıkış nedenini belirlemek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Havalimanı yetkilileri, uçuşların normal şekilde devam ettiğini aktardı.

Havalimanındaki yolcular tarafından sosyal medyada yayımlanan videolarda, yangının geniş bir alana yayıldığı ve piste yakın bir yerde gerçekleştiği görülüyor.

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