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Dünya

Namibya yönetimi İsrail'e silah taşıyan bir geminin kara sularına girişine izin vermedi

Namibya basınında yer alan haberlere göre, Windhoek yönetimi Gazze'ye saldırılarını sürdüren soykırımcı İsrail'e silah taşıyan bir geminin kara sularına ve Walvis Bay Limanı'na girişine izin vermedi.

AA28 Ağustos 2024 Çarşamba 11:02 - Güncelleme:
Namibya yönetimi İsrail'e silah taşıyan bir geminin kara sularına girişine izin vermedi
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Namibya merkezli New Era gazetesinde çıkan habere göre, Namibya Adalet Bakanı Yvonne Dausab, Namibya Liman İdaresi dahil ilgili kurumlara, İsrail'e silah taşıyan "MV Kathrin" isimli geminin ülke kara sularına girmesine izin verilmemesi talimatı verdi.

Dausab, alınan kararla ilgili basına yaptığı açıklamada, Namibya'nın Filistin konusunda duruşunun net olduğuna dikkati çekerek, Namibya Polis Kuvvetleri tarafından yapılan daha detaylı soruşturma sonucunda, geminin İsrail'e yönelik patlayıcı madde taşıdığının tespit edildiğini ve geminin Namibya sularına girmesinin yasaklandığını açıkladı.

"İZİN VERMEYİN TALİMATI VERDİM"

Filistin'de şiddetin sona ermesi çağrısı yapan Dausab, "Bir geminin İsrail'e silah taşıyabileceği yönündeki raporları aldıktan sonra ilgili kurumlara yazı yazarak sadece Soykırım Sözleşmesi kapsamında değil, aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanının (UAD) yakın zamanda verdiği tavsiye görüşünde de belirtildiği gibi uluslararası yükümlülüklerimizi hatırlattım ve tavsiyelerde bulundum. Bu arka plana dayanarak, ilgili makamlardan MV Kathrin gemisinin Walvis Bay Limanı'na yanaşmasına izin vermemelerini talep ettim." dedi.

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Dausab, özellikle Afrika ülkeleri başta tüm devletlerin İsrail'e yönelik net duruş sergilemesi gerektiğinin altını çizerek, Namibya'nın, Filistin halkının işgalden uzak, kendi kaderini tayin hakkını destekleme konusunda kararlı olduğunu ve kendilerine karşı devam eden soykırımı kınadığını sözlerine ekledi.

İsrail'e silah taşıyan geminin nereden geldiğine dair açıklama yapılmadı.

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Almanya'nın UAD'de "soykırım" suçlamasıyla yargılanan İsrail'e desteğini açıklamasının ardından eski Namibya Cumhurbaşkanı Hage Geingob, 13 Ocak'ta "Almanya ahlaki olarak Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Sözleşmesi'ne bağlılığını ifade edemez." sözlerini dile getirerek, Almanya'nın 1904-1908 arasında yüz binlerce Namibyalıyı katlettiğini ve göçe zorladığını hatırlatmıştı.

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