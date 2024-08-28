Namibya yönetimi İsrail'e silah taşıyan bir geminin kara sularına girişine izin vermedi

Namibya merkezli New Era gazetesinde çıkan habere göre, Namibya Adalet Bakanı Yvonne Dausab, Namibya Liman İdaresi dahil ilgili kurumlara, İsrail'e silah taşıyan "MV Kathrin" isimli geminin ülke kara sularına girmesine izin verilmemesi talimatı verdi.
Dausab, alınan kararla ilgili basına yaptığı açıklamada, Namibya'nın Filistin konusunda duruşunun net olduğuna dikkati çekerek, Namibya Polis Kuvvetleri tarafından yapılan daha detaylı soruşturma sonucunda, geminin İsrail'e yönelik patlayıcı madde taşıdığının tespit edildiğini ve geminin Namibya sularına girmesinin yasaklandığını açıkladı."İZİN VERMEYİN TALİMATI VERDİM"
Filistin'de şiddetin sona ermesi çağrısı yapan Dausab, "Bir geminin İsrail'e silah taşıyabileceği yönündeki raporları aldıktan sonra ilgili kurumlara yazı yazarak sadece Soykırım Sözleşmesi kapsamında değil, aynı zamanda Uluslararası Adalet Divanının (UAD) yakın zamanda verdiği tavsiye görüşünde de belirtildiği gibi uluslararası yükümlülüklerimizi hatırlattım ve tavsiyelerde bulundum. Bu arka plana dayanarak, ilgili makamlardan MV Kathrin gemisinin Walvis Bay Limanı'na yanaşmasına izin vermemelerini talep ettim." dedi.
İsrail'e silah taşıyan geminin nereden geldiğine dair açıklama yapılmadı.