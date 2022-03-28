Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında dünya genelinde birçok ülke Ukrayna'ya desteğini açıkladı. Kimi insani yardım, kimi ise askeri envanter desteği verdi. Bu adımlardan en somutunu ise ABD atmış durumda. ABD, Ukrayna için Polonya'ya Patriot gönderdi.

Sabah, Ukrayna - Polonya sınırına 80 kilometre uzaklıkta bulunan bir şehirde ABD'nin Ukrayna için gönderdiği ve Polonya sınırına kurulumu gerçekleştirilen Patriot'ları yerinde görüntüledi.

Yanında küçük bir ordunun da olması dikkat çeken Patriot'ların, kurulu ve namlularının Ukrayna'ya doğru çevrili olduğu görüldü.