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Dünya

Namluları Ukrayna'ya çevrili! Böyle görüntülendi

ABD'nin Ukrayna için Polonya'ya gönderdiği Patriot'lar yerinde görüntülendi. Patriot'ların, kurulu ve namlularının Ukrayna'ya doğru çevrili olduğu görüldü.

Sabah28 Mart 2022 Pazartesi 08:02 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 09:01
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında dünya genelinde birçok ülke Ukrayna'ya desteğini açıkladı. Kimi insani yardım, kimi ise askeri envanter desteği verdi. Bu adımlardan en somutunu ise ABD atmış durumda. ABD, Ukrayna için Polonya'ya Patriot gönderdi.

Sabah, Ukrayna - Polonya sınırına 80 kilometre uzaklıkta bulunan bir şehirde ABD'nin Ukrayna için gönderdiği ve Polonya sınırına kurulumu gerçekleştirilen Patriot'ları yerinde görüntüledi.

Yanında küçük bir ordunun da olması dikkat çeken Patriot'ların, kurulu ve namlularının Ukrayna'ya doğru çevrili olduğu görüldü.

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