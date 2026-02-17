Nancy Guthrie ölü bulunmuştu! Trump idam istiyor

New York Post gazetesine telefonla mülakat veren Trump, Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin kaçırılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, 84 yaşındaki Guthrie'nin ölü bulunması halinde onu kaçıranların "ağır" federal cezalarla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Böyle bir durumda Adalet Bakanlığının davada idam cezası isteyip istemeyeceği sorusuna yanıt veren Trump, "En ağır olanı, evet. Bu doğru." ifadelerini kullandı.

NANCY GUTHRİE'NİN KAYBOLMASI

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), NBC kanalında yayımlanan "Today" programının sunucusu Savannah Guthrie'nin annesi Nancy Guthrie'nin bulunmasına ya da olayla bağlantılı kişilerin yakalanmasına yönelik bilgi sağlayanlara 100 bin dolar ödül verileceğini açıklamıştı.

FBI Direktörü Kash Patel, en son 31 Ocak'ta kendisinden haber alınan Guthrie'nin evindeki kayıt cihazlarına ait görüntülerin kurtarıldığını belirtmişti.

Patel, güvenlik sistemince kaydedilen görüntüleri kamuoyuna sunmuştu.

FBI ile Pima Bölgesi Şerif Departmanının işbirliği sonucu elde edilen görüntülerde Guthrie'nin kaybolduğu sabah evin ön kapısındaki kamerayı kurcalayan silahlı kişi tespit edilmişti.

Olayla ilgili bilgi sahibi olanların FBI'ın telefon numarası ve çevrim içi ihbar hattı üzerinden yetkililerle iletişime geçmesi için kamuoyuna çağrıda bulunulmuştu.

FBI, Nancy Guthrie'nin evine yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan bir eldivendeki DNA örneklerinin, Guthrie'nin kaybolduğu gece evinin önündeki maskeli şüphelinin giydiği eldivenle eşleştiğini açıklamıştı.