Star.com.tr 01 Nisan 2021 Perşembe 19:05 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 19:06

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) web sitesinde yer alan ve insanların isimlerini Mars'a göndermelerine olanak sağlayan listede Tayvan'ın ülke olarak göstermesi Çin'i kızdırdı.

NASA'nın sitesinde yayınlanan bildiride Suriye ile Tacikistan arasında Tayvan'ın yer alması Çin tarafından "kabul edilemez" olarak nitelendirildi.

Geçtiğimiz yıllarda çok uluslu havayolları, oteller ve şirketler, Çin'in baskısıyla Tayvan'ı "Çin eyaleti" olarak tanımlamaya zorlanıyordu.

Çin Komünist Partisi haber sitesi, yapılan bu eklemenin "affedilemez" olarak nitelendirirken, Pekin hükümeti Tayvan İşleri Dairesi düzenlediği basın toplantısında bu konu hakkında NASA'dan "düzeltme" talep etti.

NASA yaptığı açıklamada, dünya üzerinde 18 milyondan fazla insan bu listeye kaydoldu ve en büyük grup olan dört milyonla Çin'de yaşıyor, ABD 2,6 milyon kişiyle onu takip ederken Tayvan'dan sadece 70,000 kişinin kayıt yaptırdığı bildirildi.

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