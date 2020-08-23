İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2020 Pazar / 4 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,341
  • EURO
    8,6419
  • ALTIN
    457.818
  • BIST100
    1109.88
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • NASA: Dünya'ya doğru seyreden asteroidin çarpma olasılığı yüzde 1'in altında
Dünya

NASA: Dünya'ya doğru seyreden asteroidin çarpma olasılığı yüzde 1'in altında

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'ya çarpma ihtimali çok düşük olan bir asteroidin kasım ayında gezegenin yakınından geçmesinin beklendiğini açıkladı.

AA23 Ağustos 2020 Pazar 07:43 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 07:43
ABONE OL

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018VP1 adı verilen asteroidin, ABD Başkanlık seçimlerinden bir gün önce, yani 2 Kasım'da Dünya'nın çevresinden geçmesi bekleniyor.

Yapılan hesaplamalara göre astreoidin Dünya'ya çarpma olasılığının binde 41 olduğu belirtildi.

İlk olarak 2018 yılında Kaliforniya'daki Palomar Gözlemevi tarafından keşfedilen söz konusu cismin çapının yaklaşık 2 metre olduğu kaydedildi.

Amerikan medyasında söz konusu haber, yeni tip koronavirüs salgını ve diğer afetlerle geçen 2020 yılı için "bir göktaşı çarpmadığı kalmıştı" şeklinde yorumlara neden oldu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.