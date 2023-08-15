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Dünya

NASA duyurdu: 143 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) New York'ta bulunan Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü (GISS) bilim insanları, temmuz ayında görülen sıcaklıkların 1880'den itibaren kaydedilen en sıcak ay olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

AA15 Ağustos 2023 Salı 19:19 - Güncelleme:
NASA duyurdu: 143 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
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NASA'dan yapılan açıklamada, Temmuz 2023'ün, NASA kayıtlarındaki tüm temmuz aylarından 0,24 derece ve 1951-1980'deki temmuz ayı sıcaklık ortalamasından 1,18 derece daha yüksek olduğu belirtildi.

Açıklamada, "NASA verileri, dünya çapında milyarlarca insanın tam anlamıyla hissettiği şeyi doğruluyor, Temmuz 2023'teki sıcaklıklar, temmuz ayını rekor düzeydeki en sıcak ay yaptı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GISS Direktörü Gavin Schmidt de "Bu temmuz, sadece önceki temmuzlardan daha sıcak değildi, aynı zamanda 1880'e kadar uzanan kayıtlarımızdaki en sıcak aydı." bilgisini verdi.

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