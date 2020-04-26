26 Nisan 2020 Pazar 09:41 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 09:59

Pek çok ülkede hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgını ile ilgili NASA'dan bir buluş geldi. NASA, koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere solunum cihazı geliştirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, geliştirilen cihaz ile birlikte, koronavirüs hastalarının 37 günde tedavi edilebileceği belirtildi.

"VITAL" ismi verilen söz konusu cihaz ile ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan NASA mühendislerinden Michael Watkins, yaptığı bir açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tıbbi cihaz üretiminde değil, uzay aracı üretiminde uzmanız ama bunun yanında mükemmel mühendislik, titiz testler ve hızlı prototipleme de uzmanlık alanlarımızdan bazıları."

Geliştirilen "VITAL" isimli solunum cihazının Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi'nden onay alınması halinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 200 BİNİ AŞTI

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bin 400, vaka sayısı ise 2 milyon 867 bin 574'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 52 bin 838 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 26 bin 384 can kaybı ile İtalya, 22 bin 902 ile İspanya, 22 bin 245 ile Fransa, 20 bin 319 ile İngiltere, 6 bin 917 ile Belçika, 5 bin 805 ile Almanya, 5 bin 650 ile İran ve 4 bin 632 ile Çin takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Hollanda (4 bin 409), Brezilya (3 bin 704), Türkiye (2 bin 706), Kanada (2 bin 302), İsveç (2 bin 192), İsviçre (1593), Meksika (1221) ve İrlanda (1014)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 819 bin 310 kişi iyileşirken, halen 1 milyon 847 bin 864 kişinin tedavisi sürüyor.