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Dünya

NASA 'planlı çarpışma' için uzay aracını fırlattı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, asteroidlerden Dünya'yı korumak amacıyla yer çekimi ve çarpışma testi yapmak üzere uzay aracını fırlattı.

TRT Haber24 Kasım 2021 Çarşamba 11:10 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 11:10
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) fırlatma işlemini California'daki Vandenberg Uzay Gücü Üssü'nden gerçekleştirdi.

TRT Haber'in haberine göre, çifte Asteroid Yönlendirme Testi (DART) SpaceX Falcon roketşyle gönderildi.

NASA bu deney ile Dünya'yı tehdit edebilecek bir asteroidin yönünü değiştirip değiştiremeyeceğini test edecek.

11 milyon kilometre yol kat edecek uzay aracı, 2022'nin Ekim ayında hedeflenen bölgeye ulaşacak.

Uzay aracı, saatte 21 bin 700 kilometre hızla Dimorphos'a çarpacak.

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