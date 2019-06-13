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NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir gece geçirmenin fiyatını açıkladı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nu turizme açan ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) fiyatları açıkladı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bir gece geçirmek 35 bin dolar.

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NASA, 2020’den itibaren Uluslararası Uzay İstasyonu'nu turizme açacak.
 
Sputnik'in haberine göre, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yılda en fazla iki özel seyahat gerçekleştirilecek yolcular bir gece için 35 bin dolar ödeyecek.
 
Uzay araçlarıyla yörüngeye çıkarılacak turistler Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 30 güne kadar kalabilecek. Yani, 30 günü uzay istasyonunda geçirmenin bedeli bir milyon dolardan fazlaya mâl olacak. 
 
ISS Direktör Vekili Robyn Gatens, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yılda en fazla iki özel seyahat gerçekleştirileceğini söyledi.
 
NASA yöneticilerinden, insanlı uzay uçuşlarının başındaki isim William Gerstenmaier, bu karar için, “Yeni pazarlar oluşturma fırsatına sahip olacağız. Yardıma ihtiyacımız olduğunu biliyoruz, bunu yalnız yapamayız, ilerlememize yardımcı olmak için herkese ihtiyacımız var” açıklamasını yaptı. 

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