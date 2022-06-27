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Dünya

NASA'dan ilk kez ABD dışında uzaya roket fırlattı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ilk kez ABD dışında bir yerdeki ticari havacılık üssünden uzaya roket fırlattı.

AA27 Haziran 2022 Pazartesi 10:24 - Güncelleme:
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BBC'deki habere göre, NASA sabah saatlerinde Avustralya'nın kuzeyindeki Arnhem Uzay Merkezi'nden üçlü roket fırlattı. Böylece Arnhem, "NASA'nın ABD dışındaki ticari bir uzay limanından ilk roket fırlatma yeri" olarak tarihe geçti.

NASA, fırlatmanın Güney Yarımküre'de yapılacak astrofizik çalışmalarına olanak sağlayacağını bildirdi.

Bilim insanları, fırlatılan roketlerin, bir yıldızın ışığının yakındaki gezegenlerin yaşanabilirliği üzerindeki etkisini incelemelerine yardımcı olacağına inanıyor.

Arnhem Uzay Merkezi, dünyada ticari olarak işletilen ilk ve tek ekvatoral fırlatma sitesi olarak biliniyor.

Merkezin CEO'su Michael Jones, yaptığı açıklamada, "Olağanüstü bir başarıya imza attık ve Avustralya'nın uzay yolculuğu serüveninde büyük bir iz bıraktık." dedi.

Öte yandan, NASA 1995'ten bu yana Avustralya'da ilk kez roket fırlattı.

Bir sonraki fırlatma 4 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

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