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Dünya

NASA'dan UFO çıkışı: Dünya dışından geldiğine dair hiçbir kanıt yok

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından, halk arasında UFO olarak bilinen, tanımlanamayan uçan cisimleri incelemek üzere oluşturulan kurul, UFO'ların uzaydan geldiğine dair hiçbir delilin bulunmadığını belirtti.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 22:09 - Güncelleme:
NASA'dan UFO çıkışı: Dünya dışından geldiğine dair hiçbir kanıt yok
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Bağımsız olarak kurulan ve 16 kişiden oluşan kurul, yaklaşık bir yıl süren araştırma sonunda 33 sayfalık raporunu açıkladı.

NASA yetkilisi Bill Nelson, raporla ilgili basın toplantısında, kurulun, UFO'ların dünya dışı kökenli olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadığını, ancak söz konusu cisimlerin ne olduklarını da bilmediklerini kaydetti.

Nelson, NASA'nın misyonunun bu "bilinmeyen cisimleri" öğrenmek olduğuna işaret ederek, bu konuda çalışmaların devam edeceğini ve elde edilecek yeni bulguları şeffaf bir şekilde paylaşacaklarını vurguladı.

Kurulun yaptığı çalışmanın amacının, UFO'lar hakkındaki tartışmaları "sansasyonellikten bilime" kaydırmak olduğuna dikkati çeken Nelson, UFO'lara ilişkin olumsuz algının, veri toplanmasına engel teşkil ettiğini de dile getirdi.

Bill Nelson, milyarlarca galaksi ve yıldızın olduğu uzayda başka yaşamların bulunabileceğine inandığını söyledi.

Nelson, gazetecilerin, ABD devlet birimlerinin elinde uzaylı veya UFO olup olmadığına ilişkin sorularına, "Bana delilleri gösterin." şeklinde cevap verdi.

Kurulun yaklaşık bir yıl süren çalışmasının maliyetinin 100 bin dolardan az olduğu bilgisi de paylaşıldı.

NASA, 20 Ekim 2022'de, halk arasında UFO olarak bilinen tanımlanamayan hava cisimlerini incelemek üzere, Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi David Spergel'in başkanlığında, ordu, akademi ve özel şirketlerin yöneticilerinden oluşan bağımsız bir kurul kurduğunu duyurmuştu.

  • NASA
  • ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı

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