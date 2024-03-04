NASA'dan yeni hazırlık! Space X Falcon-9 uzaya fırlatılacak

ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden Crew 8 görevi için Dragon kapsülünü taşıyan SpaceX Falcon 9 roketi, hava şartları nedeniyle 39A pistinden fırlatılışının 1 gün ertelenmesinin ardından bugün, pistten fırlatılıyor.

Rus kozmonot ve görev uzmanı Alexander Grebenkin ve NASA astronotları pilot Michael Barratt, komutan Matthew Dominick ve görev uzmanı Jeanette Epps'i altı aylık bir sefer için Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) götürecek olan uçuş; Türkiye saati ile yaklaşık olarak sabah saatlerinde fırlatılması planlanıyor.