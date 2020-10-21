İSTANBUL 22°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2020 Çarşamba / 4 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,846
  • EURO
    9,2977
  • ALTIN
    483.672
  • BIST100
    1219.82
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • NASA'nın uzay aracı, numune almak için gök taşı Bennu'ya temas etti
Dünya

NASA'nın uzay aracı, numune almak için gök taşı Bennu'ya temas etti

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) uzay aracı OSIRIS-REx, örnek almak için gök taşı Bennu'ya temas etti.

AA21 Ekim 2020 Çarşamba 12:33 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 12:34
ABONE OL

NASA'dan yapılan açıklamada, uzay aracı OSIRIS-REx'in kum ve toz parçacıklarını toplamak için 500 metre çapındaki gök taşı Bennu'nun yüzeyine başarılı şekilde birkaç saniyelik iniş yaptığı bildirildi.

Aracın bu kısa sürede gök taşının yüzeyinden 60 gramlık numune toplayıp toplayamadığının henüz belli olmadığı ifade edilen açıklamada, alınan numunenin yeterli olmaması durumunda, aracın ocak ayında Bennu'ya tekrar inmeye çalışacağı kaydedildi.

Arizona Üniversitesinden bilim insanı Dante Lauretta, yaptığı açıklamada, uzay aracının kendisinden beklenen her şeyi yaptığını belirtti.

NASA'nın uzay aracının toplayacağı örneklerin, Güneş Sistemi'nin oluşumuna ilişkin yeni bulgulara ufuk açması bekleniyor.

Aralık 2018'te Bennu'ya ulaşan OSIRIS-REx'in Eylül 2023'te Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.