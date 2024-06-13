İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2024 Perşembe / 7 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3007
  • EURO
    35,1452
  • ALTIN
    2403.59
  • BIST100
    10400.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • NASA'nın YouTube'daki canlı yayınında duyulan sesin kaynağı belli oldu
Dünya

NASA'nın YouTube'daki canlı yayınında duyulan sesin kaynağı belli oldu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonundaki (ISS) astronotların tehlikede olduğu değerlendirmesi yapılan sesin bir eğitim simülasyonuna ait olduğunu açıkladı.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 16:21 - Güncelleme:
NASA'nın YouTube'daki canlı yayınında duyulan sesin kaynağı belli oldu
ABONE OL

BBC'nin haberine göre, ISS'nin X sosyal medya hesabından, NASA'nın sosyal medya platformu YouTube'daki canlı yayınında duyulan ve astronotların tehlikede olduğu yorumunun yapılmasına neden olan sese ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, istasyonda herhangi bir acil durumun bulunmadığı ve bütün astronotların güvende olduğu duyuruldu.

Ses kaydının yayımlandığı sırada Uluslararası Uzay İstasyonundaki astronotların uyuduğu aktarılan açıklamada, kaydın "çeşitli uzay senaryolarına hazırlık" için yapılan bir eğitim simülasyonuna ait olduğu belirtildi.

- NASA'NIN, YOUTUBE'DAKİ CANLI YAYININDA DUYULAN SES

NASA'nın resmi YouTube hesabındaki canlı yayında, astronotlardan birinin hayatta kalma şansının "düşük" olduğu belirtilen bir ses duyulmuştu.

Kayıtta duyulan seste, mürettebattan birinin basınç değişikliğine bağlı gelişen ve vurgun olarak da bilinen dekompresyon hastalığının etkisi altında olduğu ifade edilmişti.

Astronotların tehlikede olduğunu düşündüren ses, canlı yayının ardından birçok kez sosyal medyada paylaşılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.