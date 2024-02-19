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Dünya

Nasır Hastanesi'nden 14 hasta tahliye edildi: Gazze'de İsrail kuşatması

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesi'nden 14 hastanın tahliye edildiği belirtildi.

AA19 Şubat 2024 Pazartesi 02:48 - Güncelleme:
Nasır Hastanesi'nden 14 hasta tahliye edildi: Gazze'de İsrail kuşatması
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yürüttüğü çalışmalar sonucu 5'i diyaliz, 3'ü de yoğun bakım hastası olmak üzere 14 hastanın güneydeki diğer hastanelere nakil için hastaneden tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in askeri kışlaya çevirerek elektriğini kestiği ve oksijen cihazının çalışmasını engellediği hastanedeki tüm hastaların tahliye edilmesi için İsrail'e baskı yapmaya devam edildiği aktarıldı.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, 70 sağlık personelinin alıkonduğu hastanede 150 hastanın tedavisiz kaldığı ve İsrail'in, bu hastaların başka hastanelere nakledilmesine izin vermediği kaydedilmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı daha önce de jeneratörün durması ve oksijen cihazının çalışmaması nedeniyle Nasır Hastanesi'nde yoğun bakımda hayatını kaybeden hasta sayısının 8'e yükseldiğini açıklamıştı.

  • Nasır Hastanesi
  • Han Yunus
  • İsrail ordusu

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