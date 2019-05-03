Nasrallah: Selman'ı sevmem ama Trump'ın aşağılaması beni üzdü

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, dün gece yaptığı video bağlantısıyla yaptığı konuşmada, DEAŞ'ı ABD ile Suudi Arabistan'ın yarattığını belirtti.

Nasrallah bununla birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Kralı Selman'la alay edişini duyduğunda Selman için üzüldüğünü söyledi.

"SELMAN'I SEVMEM AMA...''

Hizbullah lideri, Trump'ın telefonu üzerine Selman'ın 500 milyon dolardan fazla parayı çıkarıp vermesini de "Suud ailesi Trump's böyle bir para ödeme hakkını nereden buluyor, sözkonusu olan Arap Yarımadası halklarının malvarlığıdır" diyerek eşeştirdi.

Trump'ın nisan ayı sonunda gerçekleşen bir mitinge kullandığı, '''Kral', bu arada Kral'ı severim. Dedim ki, Kral, sizi savunmak k.... yırtıyoruz ve sizde de çok para var. Dedi ki, 'Neden beni arıyorsun, daha önce kimse bana böyle bir telefon açmadı'. Açmamışlar, çünkü onlar salaktı." sözlerine de değinen Nasrallah, ''Selman'ı sevmem ama Trump'ın onu aşağılaması kalbimi parçaladı.'' dedi.