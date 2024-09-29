Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürülmesi dünya çapında yankı uyandırırken Lübnan'daki Arap İslam Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Ali el-Hüseyni'nin Nasrallah suikastinden 2 gün önce söyledikleri gündeme bomba gibi düştü.

Hüseyni'nin 25 Eylül'de Al Arabiya'ya verdiği demeçte Nasrallah'ı uyararak, İran'ın kendisini sattığını söyledi.

Hüseyni, "Nasrallah, İran'ın senin hakkında ne dediğini bilseydin, denklem tersine dönerdi. Vasiyetini yaz çünkü Kudüs'e girme hayallerin seni aldattı, ortakların da seni sattı" dedi.

"MİLLETİNİ DEĞİL İRAN'I TERCİH ETTİN"

Nasrallah'ın ölümünün ardından X hesabından paylaşımda bulunan Arap İslam Konseyi Sekreteri Muhammed Ali El-Hüseyni, Nasrallah ile fotoğrafını paylaşarak "Lübnan'ı birlikte özgürleştirdik. İsrail'i kovduk. Fakat sen kardeşlerini, milletini değil İran'ı tercih ettin. Onlar da seni mazlumlara karşı kullanıp ortada bıraktı" ifadelerini kullandı.

HİZBULLAH'IN MUHTEMEL YENİ LİDERİ: HAŞİM SAFİYUDDİN

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından gözler yerine geçecek isme çevrildi. Nasrallah'ın halefi olarak görülen kuzeni Haşim Safiyuddin, Hizbullah'ın yeni lideri olarak öne çıkıyor. Hizbullah'ın yürütme kurulu başkanı olarak grubun siyasi işlerini denetleyen Safiyuddin, ayrıca grubun askeri operasyonlarını yöneten Cihat Konseyi'nde de yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2017 yılında terörist ilan edilen Safiyuddin, kamuoyuna yaptığı açıklamalarla çoğunlukla askeri duruşunu ve Filistin davasına olan bağlılığını yansıtıyor.

NETANYAHU, "NASRALLAH'IN ÖLDÜRÜLMESİNİN ESİRLERİN GETİRİLMESİNE KATKI SAĞLAYACAĞINI" SAVUNDU

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürmelerinin "Lübnan sınırından tahliye edilen vatandaşlarının ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin evlerine dönmelerine katkı sağlayacağını" ileri sürdü, "ilerleyen günlerde birçok zorlukla karşı karşıya olduklarını" söyledi.