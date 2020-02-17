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Dünya

Nasrallah'tan Trump'ın sözde barış planına tepki: Lübnan topraklarını hedefliyor

Lübnan'daki Hizbullah örgütü Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planının işgal altındaki Lübnan topraklarını hedeflediğini söyledi.

AA17 Şubat 2020 Pazartesi00:55 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 00:56

Nasrallah, televizyon konuşmasında, Trump'ın sözde barış planının Filistinlilerle istişare edilmeden hazırlandığı için bir anlaşma sayılmadığını, Filistin meselesini tasfiye etmek üzere Trump tarafından kabul edilen bir İsrail planı olduğunu belirtti.

Planın Filistinli mültecilerin Lübnan'a yerleştirilmesi ile işgal altındaki Lübnan topraklarını hedeflediğini vurgulayan Nasrallah, bunun Lübnanlılar tarafından kabul görmediğini ifade etti.

- TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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