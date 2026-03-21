Dünya

Natanz saldırısı sonrası Mossad'dan çağrı! Farsça mesajla ajanlık teklifi

İşgalci İsrail ve ABD'nin saldırılarının gölgesinde Mossad'ın İran halkına yaptığı çağrı dikkat çekti. Farsça yayımlanan mesajda, nükleer programla ilgili bilgi sızdırılması istendi.

AA21 Mart 2026 Cumartesi 19:02
Mossad'ın Farsça Telegram kanalından İran halkına yönelik, "Nükleer endüstri alanında bilgiye erişiminiz varsa, bizimle konuşun." ifadesi kullanıldı.

İran'ın nükleer çalışmalarına ilişkin bilgi sızdıranların "geleceğinin güvende olacağını" öne süren paylaşımda, İranlılardan Mossad'la güvenli bir kanal üzerinden iletişime geçmeleri çağrısında bulundu.

Mossad'ın İranlılara yönelik paylaşımı Tahran yönetiminin uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'ne gerçekleştirilen saldırının ardından yapıldı.

İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD ve İsrail'in, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri açısından kritik önem taşıyan Natanz Şehid Ahmedi Ruşen Nükleer Merkezi'ne saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı bugünkü haberinde, Natanz Nükleer Tesisine yönelik hava saldırılarının "sığınak delici" bombalarla ABD savaş uçakları tarafından yapıldığı ileri sürülmüştü.

