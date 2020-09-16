16 Eylül 2020 Çarşamba 10:38 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 11:33

NI köşe yazarlarından Michael Lyons imzalı yazıda, Arktika’nın ABD’li politikacıların nadiren dikkat ettiği, ama dünya güçlerinin siyasetinde kilit bir rol oynadığı bir bölge olduğunu belirterek, “İklim değişikliği bölgede yeni ekonomik fırsatlar yaratıyor ve dünyanın en büyük güçleri giderek bu bölgede hakim olma niyetlerini ilan ediyor” ifadesine yer verildi.

ABD’nin bu alanda rakiplerinin çok gerisinde olduğundan şikayetçi olan Lyons, ABD sahil güvenliğinin elinde sadece iki buzkıranın olduğunu, Rus donanmasının en az 40 buzkırana sahipken bu sayının 15 yıl içinde 53’e çıkabileceğini hatırlattı.

Sputnik'in derlediği habere göre, Çin’in de iki yıl önce kendini Arktik ile ilgilenen ülke olarak ilan ettiğini ve “Polar İpek Yolu” girişimini hayata geçirmek için hazırlıklara başladığı belirtilen yazıda, Pekin’in şimdiden Arktik Konsey’de gözlemci statüsü alarak ve bölgede Rusya ile işbirliği yaparak bu “nispeten özel” oyunda önemli oyuncu olma konusunda kararlı olduğu açık olduğu kaydedildi.

Lyons, “Kuzey Kutbu’nda Rusya gibi rakiple yüzleşme beraberinde bir dizi sorun taşıyor, fakat Rusya ve Çin’in, ABD’nin Arktika’daki çıkarlarına ortak sorun oluşturma olasılığı, ABD’nin henüz karşı koymaya kesinlikle hazır olmadığı potansiyel teknik gerilim ve gece kabusu” yorumunda bulundu.

Arktika’nın, sadece “stratejik rekabet için potansiyel koridor” ve “büyük güçler arasında genişletilmiş rekabet için potansiyel oyun alanı” olmadığını yazan Lyons, “Bu oyun artık başladı ve Amerikalı politikacılar, bu tehdide karşılık verme konusunda diğer ülkelerdeki mevkidaşlarından geri kalıyor” diye ekledi.