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National Interest: Rusya, ABD'yi yeryüzünden silebilir

The National Interest” dergisi Rusya’nın savaş durumunda ABD'yi haritadan silebileceğini yazdı.

  • İHA
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ABD’nin popüler dergisi olan ve ABD’nin dış politika düşüncesi ile ilgili yazılar "The National Interest", balistik füzeleri önleyecek füze savunma sistemi olmayan ABD’yi yok etmek için Rusya’nın kara ve deniz bazlı 528 balistik füzesinin küçük bir kısmıyla ABD’yi yeryüzünden yok edebileceğini yazdı.
 
ABD'nin balistik füzelerden korunma imkanlarına sahip olmadığı belirten dergi, "Rusya'nın yaklaşık 528 kara ve deniz bazlı balistik füzesi var. Bu füzelerin küçük bir kısmıyla Rusya, ABD'yi yeryüzünden yok edebilir” ifadeleri kullanıldı. Washington'un daha geçen yüzyılda balistik füzelerden korunma sistemi geliştirmeye çalıştığı füzelerin hazırlanmasının Amerika Birleşik Devletleri'nin hava savunma sistemini güçlendirmesi ile ilişkili olduğu da kaydedildi.
 
Hangi füzenin bu güce sahip olduğuna dikkat çeken dergi,  “Rusya'nın yakın zamanda kullanıma gireceği insan sesinden 20 kat daha hızlı 'Avanqard' roketlerini  gösterebiliriz" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın "Avangard" , "Sarmat" ve "Hançer" adıyla 3 yeni füze sistemini başarıyla geliştirildiğini açıklamıştı.

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