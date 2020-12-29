NATO açıkladı: İşte tehlikeli Rus taktiği

29 Aralık 2020 Salı 10:21 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 18:27

NATO bünyesinde görev yapan ve Avrupa'daki hava aktivitelerini denetleyen uçaklar, 2020 yılında Rus Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların yaklaşık 350 kez NATO hava sahasına yaklaştığını tespit etti.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, bir NATO sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'nın NATO sınırları yakınındaki hava faaliyetlerinde, geçen yıllarda bir artış tespit ettik" denildi. Sözcü, bu yıl da söz konusu hava aktivitelerinde orta dereceli bir artış olduğuna dikkat çekerek, NATO uçaklarının bu yıl tanımlanamayan 400 uçak nedeniyle kontrol uçuşu yaptığını kaydetti.

60 UÇAK 7/24 TEYAKKUZDA

NATO'nun verdiği bilgilere göre Avrupa'da hava aktivitelerini takip eden 40 radar istasyonu ve kontrol noktası bulunuyor. Yaklaşık 60 NATO uçağı ise haftada 7 gün, 24 saat gereklilik halinde devreye girmek için hazır bekliyor. NATO'nun hava aktivitelerini izlemesi özellikle Estonya, Letonya ve Litvanya gibi müttefik ülkeler için önem taşıyor.

NATO verilerine göre Rus Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar sık sık uçağın hava trafiğini kontrol eden radarda görülmesini sağlayan "transponder"ını kapatıyor. Ayrıca Rus askeri uçakları uçuş planlarını önceden bildirmiyor ve hava trafik kontrolü ile iletişime geçmiyor. Bu durumun sivil hava ulaşımı için de tehlike arz ettiği vurgulanıyor.