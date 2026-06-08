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Dünya

NATO alarma geçti! Hava sahasını ihlal eden İHA düşürüldü

Letonya, ülke hava sahasını ihlal ettiği belirtilen bir insansız hava aracının NATO savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

AA8 Haziran 2026 Pazartesi 11:27 - Güncelleme:
NATO alarma geçti! Hava sahasını ihlal eden İHA düşürüldü
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Letonya Silahlı Kuvvetleri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Letonya hava sahasında tehdit bulunduğu, vatandaşlardan kapalı alanlara geçmelerinin istendiği belirtildi.

Daha sonra NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında faaliyet gösteren savaş uçaklarının havalandırıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, tehdidin sona erdiği kaydedildi.

Açıklamada, "Müttefik savaş uçakları, Letonya hava sahasına giren bir İHA'yı başarıyla düşürdü." ifadeleri kullanılırken, paylaşımda Fransız bayrağına da yer verildi.

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