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Dünya

NATO, Almanya'daki Ramstein Üssü'nde yeni bir uzay merkezi planlıyor

NATO'nun, Almanya'nın Rhineland-Palatinate eyaletinde bulunan ABD'ye ait Ramstein Hava Üssü'nde yeni bir uzay merkezi inşa etme planının bu hafta onaylanması bekleniyor.

star.com.tr20 Ekim 2020 Salı 21:58 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 21:58
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Alman haber ajansı DPA ve Deutsche Welle'ye göre NATO, Almanya'nın Rhineland-Palatinate eyaletinde bulunan ABD’ye ait Ramstein Hava Üssü'nde yeni bir uzay merkezi inşa etmeyi planlıyor.

Raporlara göre, yeni uzay üssünün Almanya'nın Rhineland-Palatinate eyaletindeki Ramstein'daki NATO hava kuvvetleri yüksek komutanlığına katılacağı ve her şeyden önce uzay gözlemi için bir koordinasyon merkezi olarak hizmet edeceği belirtildi.

Yeni uzay merkezinin uydulara yönelik olası tehditler hakkında bilgi toplayacağı ve savunma önlemleri için bir komuta merkezi haline getirilebileceği aktarıldı.

Alman Sanayicileri Federasyonu tarafından hükümete sunulan bir projede, Kuzey Denizi'nin ortasında Almanya ve NATO silahlı kuvvetleri tarafından kullanılabilecek bir mobil fırlatma platformu inşa edilmesi öngörülüyor.

star.com.tr

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